Sara Barros Leitão confirma assédio sexual a Sofia Arruda: "A história é real, sou dela testemunha"

Acabei de ver a entrevista ['Alta Definição'] e não fiquei surpreendida em nenhum momento. Foste como és: inteira, total, imensa, honesta, generosa. Que sorte tem quem te tem perto. Deixo tudo o que tenho para te dizer para as nossas conversas, que, por força da vida, são cada vez mais espaçadas, mas que nem por isso deixam de ser cheias de sinceridade, sororidade e admiração", começou por escrever.

Com ela, cresci como atriz e ser humano. Mas também aprendi como ser mulher, atriz, jovem e trabalhar em televisão. A Sofia trazia uma frontalidade desarmante em situações desconfortáveis. Foi com ela que aprendi a expressar alto e no momento certo, com um tom de brincadeira mas ligeiramente acusativo, o que era preciso dizer para que as situações ficassem por ali".

No longo desabafo, a atriz lamenta, ainda, de que Sofia Arruda não seja a única que tenha sido assediada com o pretexto de evitar perder trabalho. "É possível que a entrevista da Sofia ainda não seja o gatilho que vá despoletar o movimento #metoo em Portugal. Mas teremos de chegar lá um dia. A história da Sofia é real, sou dela testemunha. Conheço outras. Conheço muitas", conta, suplicando que haja uma mudança de postura na chefia das novelas. "Há outras formas de trabalhar, há outras formas de produzir, há outras formas de se relacionar, há outras formas de chefiar. Exijamos isso", finalizou.



Recorde-se de que Sofia Arruda revelou no 'Alta Definição', da SIC, que ficou vários anos sem trabalhar por ter negado ter relações sexuais com "uma pessoa com muito poder dentro de uma estação de televisão, de uma produtora". Em 2011 fez parte do elenco de 'Anjo Meu', na TVI, voltado para a estação apenas em 2017 na novela 'Jogo Duplo'.

denunciou que tinha sido vítima de assédio sexual na TVI e o apoio à atriz intensificou-se nas redes sociais. Amigos e fãs da estrela do 'Patrão Fora', da SIC, elogiaram a sua coragem em falar sobre o assunto. Sara Barros Leitão, amiga de longa data de Sofia Arruda, deixou um longo texto nas suas redes sociais, onde confirmou as acusações da atriz.Sara Barros Leitão recordou de que Sofia Arruda sempre marcou posição quando se sentia desconfortável no local de trabalho. "