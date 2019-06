Sara Carbonero apanha novo susto de saúde

01:30

Patrícia Correia Branco

O dia de domingo, 9 de junho, prometia ser de festa. Sara Carbonero e Iker Casillas foram ao batizado do filho de uma das melhores amigas do casal, Isabel Jiménez, e nada indicava que algo de errado se passava.Mas, soube-se esta quarta-feira, a jornalista não se sentiu bem e teve de ser transportada de urgência pelo marido para a clínica Ruber Internacional, em Madrid, a mesma onde foi operada a um cancro no ovário a 21 de maio.A imprensa espanhola não revela detalhes sobre as razões que levaram Sara Carbonero a passar várias horas internada na unidade de saúde, para onde se deslocaram imediatamente a mãe, Goyi, a irmã, Irene, e também Isabel Jiménez, que abandonou a festa do filho para apoiar a amiga.Mas o certo é que Sara regressou a casa algumas horas depois e, ao que parece, esta ida repentina à clínica não deverá ter passado de um susto, já que, na terça-feira, a jornalista espanhola foi ver um concerto de Ed Sheeran, com várias amigas.