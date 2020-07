Sara Carbonero apoia-se nas amigas após luta contra o cancro

Sara Carbonero tem aproveitado para passear pelo Porto na companhia daquelas que são duas das suas melhores amigas: Irene Carrasco, mulher do jogador Ivan Marcano do Futebol Clube do Porto, e a mulher do também futebolista Alberto Bueno, Blanca.



A mulher de Iker Casillas, que se tem mostrado confiante com um novo visual após a luta que travou contra o cancro, tem dedicado algum tempo para revisitar alguns locais de eleição na cidade invicta.





A jornalista e as amigas têm desfrutado de idas à praia, jantares fora ou idas às compras. Isto porque também tem estado mais livre desde que os filhos em comum com o craque, Martin, de seis anos, e Lucas, de quatro, regressaram à escola.A beldade espanhola tem relembrado nas publicações que faz através das redes sociais que já são "cinco anos" e "muitas coisas", vividas na cidade nortenha, continuando a revelar-se encantada pelo local onde reside com a família.Recorde-se que Iker Casillas deixou a carreira nos relvados após um enfarte no miocárdio que o obrigou a terminar o vínculo com o clube dos dragões.Apesar do drama que Sara Carbonero e Iker Casillas têm enfrentado,