Sara Carbonero confiante após vencer o cancro: "Há que viver o presente"

17:29

Vânia Nunes

Com uma nova imagem, de cabelo curto, após ter terminados os tratamentos para combater o cancro nos ovários, Sara Carbonero mostra-se também uma nova mulher, mais confiante e tranquila, no seu regresso ao trabalho e às entrevistas, precisamente um ano depois de se ter afastado do meio mediático, quando soube do diagnóstico., disse, à ‘Elle’. Por isso, e especialmente durante o confinamento, aproveitou ao máximo para desfrutar do marido, Iker Casillas, e dos filhos, Lucas e Martín.Mas também descobriu uma nova paixão.A viver no Porto há cinco anos, a jornalista não se podia sentir mais confortável. "Estou rendida a Portugal, a esta cidade e ao seu povo. Mas não será definitivo e sei que, quando chegar a hora de voltar, o farei com entusiasmo."