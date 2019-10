Sara Carbonero deixa fãs em alerta

01:30

As imagens recentemente partilhadas por Sara Carbonero e Iker Casillas nas redes sociais levantaram suspeitas de que a apresentadora poderá estar a usar peruca para disfarçar os efeitos secundários da quimioterapia.Numa foto a preto e branco, partilhada pelo ex-guarda-redes do FC Porto, que mostra o casal rodeado de família e amigos numa esplanada do Porto, Sara surge com uma cabeleira muito volumosa, o que levou os seguidores a suspeitarem que se trata de uma peruca. Numa outra imagem, desta vez partilhada pela espanhola, ela aparece de costas e com um chapéu a cobrir-lhe a cabeça.Recorde-se que Sara Carbonero, 35 anos, está a lutar contra um cancro nos ovários, diagnosticado em maio, e já terminou a primeira fase de tratamentos. A apresentadora aguarda agora por novos exames para saber quais os passos a seguir nesta batalha.