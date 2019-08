Sara Carbonero desabafa sobre o cancro : “A vida é um presente precioso mas envenenado”

A lutar contra um cancro nos ovários, Sara Carbonero, de 35 anos, não esconde os momentos de grande angústia e tristeza com que se tem deparado nos últimos meses.Depois de receber uma rosa com espinhos do filho Martín, de cinco anos, a mulher de Iker Casillas partilhou nas redes sociais uma longa reflexão sobre o drama que tem vivido e sobre a forma como tem lidado com a doença, que mudou drasticamente a sua vida.Apesar de se mostrar otimista, a jornalista espanhola revelou que tem passado um verão diferente e que os dias de praia em família deram lugar a idas constantes ao hospital. "As semanas passam entre médicos, exames, incertezas, malas, muita improvisação de última hora, momentos de alívio mas, acima de tudo, momentos muito intensos que estou a aproveitar como nunca antes.De repente, as coisas mais banais e quotidianas do mundo deixaram de o ser para se converterem em momentos únicos e mágicos", revelou Carbonero ao longo ao seu desabafo, no qual confessou que tem desfrutado ao máximo de todos os momentos na companhia da família e amigos mais próximos."Sinto a minha gente mais perto do que nunca e estou a rir como nunca antes. Porque a vida é assim, uma mudança constante, um presente precioso mas envenenado", contou.Recorde-se que Sara foi operada a um tumor maligno no passado mês de maio e enfrenta agora um processo doloroso de tratamentos.O pesadelo parece estar longe de estar resolvido mas a jornalista mostra-se positiva e confiante. O drama da doença também se estendeu a Casillas, que sofreu um enfarte do miocárdio que levou ao seu afastamento dos relvados. Atualmente, o casal divide a sua vida entre o Porto e Madrid.