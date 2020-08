Sara Carbonero desfruta de férias depois do pesadelo

Estes dias de descanso têm um sabor ainda mais especial para Sara Carbonero e Iker Casillas que no ano passado, por questões de saúde, se viram privados de descansar no verão.Na altura, a jornalista espanhola enfrentava a dureza dos tratamentos de quimioterapia para combater o cancro nos ovários – entretanto já vencido – e o guarda-redes tentava recuperar a saúde depois de ter sofrido um enfarte de miocárdio. Só no final do ano passado, a vida voltou a sorrir para o mediático casal, que faz questão de desfrutar ao máximo de todos os momentos.Agora, Sara e Iker Casillas decidiram rumar ao Algarve para momentos de diversão na companhia dos dois filhos.Ainda com o cabelo a crescer, fruto dos tratamentos de quimioterapia, a espanhola partilhou uma fotografia na piscina onde mostra estar a viver em pleno estes momentos de férias.dias de lutaDurante os dias dramáticos em que se muniu de forças para enfrentar o cancro, Sara foi desabafando com os seguidores sobre o momento que estava a atravessar e disse mesmo ter passado a levar a vida de uma outra forma., escreveu.