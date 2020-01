Sara Carbonero diverte-se em Madrid com a irmã

11 jan 2020 • 21:38

André Filipe Oliveira

Sara Carbonero ficou em Madrid até há poucos dias... E aproveitou para fazer aquilo que mais gostava - fotografar-se. A autora das imagens é a irmã Irene Carbonero. As duas aproveitaram uma tarde de sol para fazer uma passeio até ao Corral de Almaguer, em Toledo.A mulher de Iker Casillas mostrou a boa-disposição que lhe é característica e ainda ‘discutiu’ com a irmã algumas técnicas para obter melhores imagens. Sobre esta escapadinha em família, a jornalista não fez quaisquer menções nas redes sociais.Embora tenha vontade em ficar, as obrigações fizeram-na regressar ao Porto. Sara acompanhou o marido e os filhos e logo após deixar Lucas e Martín nos respetivos colégios, ‘fugiu’ até à praia., escreveu referindo-se à Foz do Porto - um dos locais de eleição da antiga modelo. Sara, recorde-se, viveu meses difíceis ao travar uma luta contra um cancro nos ovários, que a fez perder o cabelo.