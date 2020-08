Sara Carbonero e Iker Casillas de férias depois do pesadelo

Sara Carbonero e o marido, Iker Casillas, rumaram até ao sul do país para desfrutar de alguns dias de férias. O casal elegeu o Algarve para passar uns dias de descanso na companhia dos dois filhos e de amigos próximos.

Nas redes sociais, a espanhola mostrou que tem aproveitado os dias quentes do verão ao refrescar-se na piscina do hotel em que a família está intalada, como se pode ver na fotografia que partilhou com os seguidores.

A mulher do ex guarda-redes do Futebol Clube do Porto surge ainda ao lado das amigas, Ana Carolina Teixeira e Filipa Cardoso numa imagem que publicou nos Instastories (histórias instantâneas), e entretanto, eliminada.



As férias acontecem depois de, no ano passado, o casal estar impedido de desfrutar do descanso no verão. Sara encontrava-se em plena luta contra o cancro no ovário e Casillas tinha sofrido há poucois meses. Agora, depois do pesadelo, o casal volta a sorrir.



Recorde-se que Sara Carbonero e o marido, Iker Casillas têm dois filhos em comum: Martín, de seis anos, e Lucas, de três.