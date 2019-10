Sara Carbonero e Iker Casillas: Drama deixa casal mais unido

A viver uma autêntica tormenta desde quesoube que tinhasofreu um enfarte, o casal luta para enfrentar os dias difíceis que está a viver. A jornalista está já há vários meses em tratamento e o ex-guarda-redes tem estado muito apreensivo., diz uma fonte à imprensa espanhola, acrescentando que os últimos tempos têm sido duros.Por enquanto, o casal tem vivido entre o Porto e Madrid, onde Sara está a ser acompanhada no hospital, mas a verdade é que, segundo os amigos do casal, estes têm falado cada vez mais num regresso definitivo a Espanha., diz a mesma fonte.Segundo adianta o site espanhol La Razon, Iker Casillas tem vivido com grande intensidade, desde o primeiro dia, as notícias sobre o estado de saúde da mulher e, de acordo com a publicação, o enfarte que sofreu terá sido causado pelo grande stress que enfrentava, uma vez que na altura já sabia que Sara lutava contra um cancro nos ovários."Eles tinham a vida perfeita e passaram do céu ao inferno em poucos dias. Mas a Sara tem tido uma atitude positiva e acredita que vai vencer. É um exemplo para todos", revela a mesma fonte.