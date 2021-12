Sara Carbonero e Iker Casillas viajam juntos O ex-casal viajou com os filhos para o Porto e ficou hospedado no mesmo hotel

Sara Carbonero e Iker Casillas

Sara Carbonero e o antigo guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, estão divorciados desde março. Contudo mantiveram a amizade e, como tal, foram passar uns dias ao Porto acompanhados pelos filhos, Lucas e Martín.

O ex-casal ficou alojado no mesmo hotel e não publicou nada nas redes sociais, a notícia foi publicada pela revista espanhola 'Semana'.

Sara e Iker Casillas viveram no Porto cinco anos.

