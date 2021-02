Sara Carbonero em lágrimas no regresso à rádio

01:30

Carolina Cunha

As últimas semanas têm sido de emoções fortes para Sara Carbonero. Depois de ter sofrido uma recaída na luta contra o cancro nos ovários, o que a obrigou a uma cirurgia de urgência, a mulher de Iker Casillas já regressou ao trabalho na rádio, o seu mais recente projeto que marca o seu regresso ao jornalismo.Após ter tido alta médica e depois de alguns dias de repouso, Carbonero mostra-se grata à vida e está radiante por estar de volta ao ativo. Enquanto conduzia mais uma emissão de rádio, Sara deixou-se comover e não conteve as lágrimas, ao ouvir um tema de Conchita, ‘El Viaje’, que fala sobre maternidade.A jornalista partilhou o vídeo comovente, nas redes sociais, sobre o momento de emoção ao lado da sua referência.Ao longo dos últimos dias, a mulher do ex-jogador do FC Porto tem recebido uma onda de carinho dos fãs, que se mostram aliviados por estar a recuperar.