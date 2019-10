Sara Carbonero encerra ciclo de tratamentos

01:30

Sara Carbonero, de 35 anos, voltou a encontrar motivos para sorrir. A jornalista, que está a lutar contra um cancro nos ovários, diagnosticado em maio, encerrou a primeira fase das sessões de quimioterapia na última semana e aguarda agora por novos exames para saber quais os passos a seguir na batalha contra a doença.

Já regressou ao Porto, onde vive com o marido e os dois filhos, Martín e Lucas. O craque, de 38 anos, que também viveu um susto de saúde, ao sofrer um enfarte do miocárdio, também em maio, tem sido o seu maior apoio e fez questão de o mostrar publicamente.Nas redes sociais, partilhou uma imagem da companheira com uma mensagem de força: "As mulheres são capazes de tudo." O gesto não deixou ninguém indiferente. Carbonero prepara-se, agora, para uma nova fase de tratamentos na capital espanhola e mostra-se confiante de que vai vencer a batalha, que enfrentou sempre com um sorriso.