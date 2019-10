Sara Carbonero enfrenta nova realidade e mostra-se sem preconceitos

01:30

A viver uma fase conturbada devido aos efeitos dos tratamentos médicos a que tem sido sujeita para combater o cancro nos ovários, detetado em maio, Sara Carbonero enfrenta a nova realidade com um sorriso e, nas redes sociais, começou a mostrar-se tal como está, com o rosto mais inchado e já de peruca. Uma imagem de coragem elogiada pelos fãs, que a consideram um exemplo.Embora esteja a passar uma fase difícil, a jornalista não perde o ânimo.Os amigos têm sido o principal apoio. Irene Carrasco viajou de propósito até ao Porto para surpreender a amiga de longa data. As duas beberam chá num café típico do centro da Invicta. "A descobrir sítios novos", assinalou Sara no Instagram.As amigas desfrutaram, a seguir, de um passeio divertido pela baixa da cidade.