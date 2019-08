Sara Carbonero enfrenta o cancro com um sorriso

Os últimos meses têm sido um verdadeiro pesadelo para Sara Carbonero que, dias depois de ter recebido a notícia de que o marido, Iker Casillas, tinha sofrido um enfarta, soube que tinha cancro nos ovários.Depois da operação, seguem-se os tratamentos mas, apesar de o verão estar a ser difícil, Sara não perde o otimismo. E isso mesmo foi visível através das últimas fotografias que a jornalista publicou em fato de banho, em que surge sensual e sorridente no jardim."O teu foco determina a realidade", escreveu, reforçando o poder do pensamento positivo.Sara, de 35 anos, revela ainda que o cancro mudou a sua forma de estar na vida e que tem saboreado muito mais todos os momentos."De repente, as coisas mais banais do Mundo deixaram de o ser para se converterem em momentos únicos, que estou a saborear como nunca. Muitos problemas são desvalorizados", escreveu, acrescentando que no momento mais difícil da sua vida não lhe tem faltado apoio."Sinto os meus mais próximos do que nunca e estou a rir-me como acho que nunca tinha feito. Porque a vida é assim, feita de mudanças, um presente precioso, mas envenenado."A jornalista tem estado entre o Porto e Madrid, onde decorrem os tratamentos e se encontra a ser seguida. Nesta batalha tem tido sempre a seu lado Iker Casillas."Nós podemos com isto", escreveu, recentemente, mostrando-se forte.