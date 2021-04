Sara Carbonero esquece Casillas com amigo especial

Determinada a seguir em frente depois do divórcio de Iker Casillas, Sara Carbonero tem tentado manter-se ativa e aceitou o convite de uns amigos para uns dias descontraídos na Isla Graciosa, perto de Lanzarote, nas Canárias. Ao seu lado, além da melhor amiga, Isabel Jiménez, teve uma companhia especial, o empresário José Luis. De acordo com a revista espanhola ‘Diez Minutos’, a jornalista mostrou-se “entusiasmada” e muito “cúmplice” do amigo especial.









A viagem aconteceu pouco mais de uma semana depois de Sara e Iker terem assinado os papéis do divórcio.

A jornalista e o restante grupo permaneceram cinco dias na ilha e ficaram hospedados precisamente na casa de férias de José Luis, garantindo assim momentos de descanso e total privacidade. De acordo com a publicação, o empresário mora em Las Palmas de Gran Canaria, onde gere uma empresa familiar dedicada à agricultura. Anteriormente, foi diretor do Turismo de Fuerteventura. Devido aos compromissos profissionais, José Luis viaja regularmente para Madrid, onde aproveita para se encontrar com amigos, entre eles a jornalista.





Apanhados no aeroporto



Segundo a revista ‘Diez Minutos’, Sara e José Luis passaram mais de duas horas a conversar no aeroporto de Lanzarote, no dia do regresso, mostrando-se felizes e cúmplices.

Prioridade são os filhos



Há um mês, quando Iker Casillas e Sara Carbonero anunciaram que a relação de 10 anos tinha chegado ao fim, deixaram claro que a prioridade continuava a ser os filhos, Martín, de sete anos, e Lucas, de quatro. As crianças vivem com a mãe, mas o pai pode vê-las quando quiser.









Melhor amiga nega caso amoroso



Isabel Jiménez afirmou à revista ‘Hola’ que Sara não está apaixonada por José. Assegurou até que o empresário tem mulher e que esta não esteve na viagem por motivos profissionais.





Fãs entusiasmam-se com reconciliação



Até à data da viagem de Sara, Iker Casillas deixava frequentemente piropos nas publicações da ‘ex’, o que deixava os seguidores em delírio com a possibilidade de reconciliação.

Assim que foi tornada pública a separação de Iker Casillas e Sara Carbonero, surgiram vários rumores de traição por parte do antigo jogador do FC Porto. O primeiro deles envolveu a cantora espanhola Sara Denez, que entretanto negou qualquer envolvimento.