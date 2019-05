Sara Carbonero está internada em Madrid

22 mai 2019 • 15:34

Sara Carbonero enfrenta uma das fases mais duras da sua vida. Aos 35 anos, a mulher de Iker Casillas enfrenta um cancro nos ovários e já está a receber tratamentos médicos.Segundo a revista 'Hola', a jornalista foi operada esta terça-feira, 21, na Clínica Internacional Ruber, em Madrid, e continua internada.Os médicos garantem que, se tudo correr bem, Sara vai receber alta nos próximos dias.

"Ontem, 21 de maio, entrou no Hospital Internacional Ruber, Dona Sara Carbonero Arévalo. Passou por uma cirurgia para equipamentos de oncologia ginecológica para remoção de tumor de ovário, com sucesso e sem incidentes. A alta médica está prevista para os próximos dias, exceto complicações. Mais tarde e durante os próximos meses, ele continuará o tratamento médico até sua recuperação completa. Este relatório é emitido a pedido do paciente que recebeu o mesmo", lê-se no documento.



Recorde-se que foi no mesmo dia que Sara Carbonero revelou que está a lutar contra a doença, através de uma publicação nas redes sociais.