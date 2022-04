Sara Carbonero está próxima de outro músico

01:30

Sara Carbonero separou-se há um ano do ex-guarda redes do FC Porto Iker Casillas e, desde então, a sua vida amorosa tem captado as atenções não só dos fãs como da imprensa espanhola. Agora, foi avançado pelo programa ‘Viva la Vida’, da Telecinco, que a jornalista espanhola terminou o romance com o músico Kiki Morente, mas já está próxima de um novo artista.Trata-se do cantor Nacho Ortiz, de 36 anos. De acordo com o programa, Sara, de 38, foi vista num espaço de diversão noturna em clima de cumplicidade com o músico, que é também "muito amigo" de Isabel Jiménez, a sua melhor amiga. Como é seu apanágio, Sara Carbonero ainda não teceu comentários sobre este novo romance que lhe é atribuído.Em março de 2021, quando anunciou o divórcio, pediu privacidade e afirmou que a sua prioridade são os filhos em comum com Casillas.