Sara Carbonero já está em casa a recuperar

Sara Carbonero já abandonou o hospital e encontra-se a recuperar em casa da cirurgia a que foi submetida no passado dia 21 de maio, depois de lhe ter sido diagnosticado um tumor maligno nos ovários.A mulher de Iker Casillas já recebeu alta da clínica Ruber Internacional de Madrid e, nas redes sociais, assegurou que está "tudo em ordem", ao mesmo tempo que fez questão de agradecer aos amigos, familiares e fãs as mensagens de carinho que recebeu."Adorava poder responder a cada uma delas mas é impossível. Agora vou-me por forte e seguir em frente. Obrigada do fundo do coração", escreveu na legenda de uma foto que mostra uma jarra com flores.