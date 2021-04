Sara Carbonero livre para seguir em frente

De acordo com a revista ‘Diez Minutos’, os papéis foram assinados no passado dia 6 de abril, três semanas depois de o antigo casal ter anunciado a rutura nas redes sociais.É a jornalista que fica com a custódia das crianças, no entanto, o antigo guarda-redes do FC Porto manterá um regime de visitas flexível.A jornalista e os filhos ficaram a viver na casa de família, enquanto Casillas se mudou para outra habitação, no centro de Madrid.Além disso, tanto a jornalista como o ex-atleta fazem demonstrações públicas de carinho um ao outro no Instagram.