Sara Carbonero mais próxima de Iker Casillas após separação

Separados desde o mês passado, depois de mais de dez anos de união,e não é só na esfera privada. É que o antigo guarda-redes do FC Porto tem mostrado publicamente a sua admiração pela jornalista. Sempre que Sara faz uma publicação nas redes sociais, Casillas mostra-se atento e é dos primeiros a comentar.Recentemente, a também empresário partilhou uma selfie que mereceu um elogio do ex-marido:. Um piropo que não passou despercebido aos seguidores do antigo casal que comentaram de imediato uma possível reconciliação. Esta semana, Sara Carbonero partilhou outra foto sua, onde mostrou, pela primeira vez, a tatuagem que fez com a palavra ‘Saudade’ e o ex-atleta voltou a reagir, agora com o emoji de um aplauso.O antigo casal, que passou os últimos os anos no Porto, anunciou a separação a 12 de março. Desde então, muito se tem especulado sobre os motivos da rutura, sendo que uma revista espanhola chegou mesmo a avançar que Casillas já teria um novo amor, a cantora Sara Denez.Indiferente ao que se tem escrito, Sara e Iker mantêm-se unidos em prol dos dois filhos que têm em comum, Martín, de sete anos, e Lucas, de quatro. Os dois partilham as responsabilidades parentais e moram no mesmo bairro para facilitar as rotinas.