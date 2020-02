Sara Carbonero mostra-se no hospital e agradece à amiga que nunca a abandonou

O último ano foi um verdadeiro turbilhão de emoções paraque, depois de ter sabido que o marido,, tinha sofrido um enfarte, ela própria teve um problema de saúde.A jornalista espanha enfrentou um cancro nos ovários e, agora que a pior fase já passou, tem partilhado alguns momentos e reflexões sobre o que viveu., disse acrescentando: "As tuas perguntas e conversas com os médicos, as tuas notícias para mim, os nossos risos, porque se ri, rimos muito. Os teus bilhetes, as tuas flores, o teu sorriso a toas as horas. Oxalá nunca tivessemos que pôr à prova a nossa amizade desta maneira, mas agora sabemos que é indestrutível, à prova de golpes e cicatrizes".Recorde-se que, aos poucos, Sara tem retomado as rotinas e já foi vista publicamente depois de terminar os tratamentos contra o cancro. Por agora, a mulher de Casillas opta por continuar a usar peruca