Sara Carbonero operada a cancro no ovário

Sara Carbonero, de 35 anos, mulher de Iker Casillas, revelou esta terça-feira sofrer de cancro no ovário., começou por contar a espanhola nas redes sociais.

Sei que o caminho é duro, mas também sei que terá um final feliz. Conto com o apoio da minha família e amigos e com uma grande equipa médica. Aproveito para pedir aos meus colegas jornalistas o respeito e a compreensão com que sempre me trataram, especialmente nestes momentos tão difíceis e delicados para mim e para a minha família"acrescentou.