Sara Carbonero operada a cancro nos ovários

Três semanas depois de Iker Casillas ter sofrido um enfarte do miocárdio, Sara Carbonero foi operada a um cancro nos ovários. A notícia foi dada pela própria ontem, ao final da tarde, nas redes sociais."Quando ainda não tínhamos recuperado do susto, a vida voltou a surpreender-nos. Desta vez, tocou-me a mim, essa palavra de seis letras que me custa escrever. Há uns dias, numa consulta de rotina, os médicos viram um tumor maligno nos ovários e já fui operada", começou por escrever."Correu tudo muito bem, felizmente descobrimos a tempo, mas ainda me esperam uns meses de luta enquanto continuo o tratamento correspondente", acrescentou, sublinhando ainda que se sente "confiante e com esperança que tudo corra bem". "Sei que o caminho é duro, mas terá um final feliz", acrescentou ainda.A jornalista espanhola, de 35 anos, que é casada com o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, de quem tem dois filhos, Lucas e Martin - e que no ano passado foi operada a um tumor benigno na mama - diz contar com o apoio da família, dos amigos e de toda a equipa médica que a tem acompanhado. Carbonero pede também aos colegas jornalistas "respeito e compreensão, neste momento tão difícil e delicado para toda a família".No dia 1 de maio, Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio durante os treinos. O guarda-redes portista foi levado de urgência para o hospital e, cinco dias depois, teve alta, encontrando-se atualmente em casa, a recuperar.Para já, o futuro do jogador ainda é incerto. Depois de várias notícias a avançar o fim da sua carreira, Casillas escreveu nas redes sociais que será ele a anunciar esse momento e que agora é preciso "tranquilidade".