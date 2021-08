Sara Carbonero passa férias com amigo especial

Sara Carbonero já não esconde a amizade especial que tem com o cantor Kiki Morente.A ex-mulher de Iker Casillas foi passar férias a Cádiz, em Espanha, com as amigas e os filhos, Lucas e Martín. Mas, também o seu novo amigo rumou ao Sul de Espanha, onde esteve com Sara Carbonero. Segundo a revista ‘Hola!’, os dois estiveram a assistir a um concerto e foi evidente a cumplicidade que têm um com o outro."Têm estado juntos e têm feito isso sem a necessidade de se esconder, como bons amigos que são,embora ainda não tenham sido fotografados juntos", revelaram fontes próximas de Sara Carbonero à publicação espanhola.Os dois ainda se estão a conhecer melhor e os amigos próximos da jornalista descartam, para já, a possibilidade de estarem a namorar. "Não se pode dizer que eles namoram, mesmo que a Sara já tenha conhecido a família do Kiki em meados de junho no concerto de Estrella Morene", expressaram.Embora ainda não tenham assumido a relação, nas redes sociais Sara Carbonero e Kiki Morente não se inibem de deixar corações um ao outro.