Sara Carbonero prepara regresso a Madrid

Sara Carbonero poderá estar de regresso a Espanha. A jornalista passou os últimos cinco anos no Porto, onde tem sido "muito feliz", como já revelou publicamente. No entanto,É que, o que implica que terá que passar mais tempo no país vizinho.E prosseguiu: "Informei o presidente do meu clube, FC Porto, sobre esta decisão, a quem só posso expressar o meu mais profundo agradecimento. Estamos a trabalhar com o máximo respeito na nossa candidatura. Mais de 23 mil eleitores esperam-nos numas eleições justas e transparentes. Obrigado a todos e todas pelo carinho. O vosso apoio e força animam-me".Foi em Portugal que o casal enfrentou os piores momentos das suas vidas. No ano passado, o guarda-redes sofreu um enfarte do miocárdio e Sara Carbonero enfrentou uma dura batalha contra um cancro nos ovários.