Sara Carbonero promove fim da guerra familiar de Casillas

Sara Carbonero, Iker Casillas

Iker Casillas decidiu colocar um ponto final nas divergências que tinha com os pais, José Luis e Mari Carmen, e fez as pazes com os progenitores.Já no início do ano, a família voltou a reunir-se para celebrar o aniversário do filho mais velho de Iker, Martin. Aos poucos, a família tem-se aproximado. A imprensa espanhola indica que Sara Carbonero é a grande responsável pela união da família e que a antiga jornalista espanhola fez tudo para que o marido voltasse a falar com os pais.Depois de ter tido um 2019 complicado, em que travou uma dura batalha contra um cancro nos ovários, e de ter visto Iker Casillas ser internado devido a um ataque cardíaco, Sara Carbonero ajudou o marido a fazer as pazes com o passado e também ela revela que não podia estar mais feliz.