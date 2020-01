Sara Carbonero reaparece publicamente após luta contra o cancro

em Corral de Almaguer, a cidade de Sara, e, depois, partiram para Madrid com os seus dois filhos, Lucas e Martin, para dar as boas-vindas a 2020 e comemorar também o 6º aniversário do filho mais velho.

O casal esteve ainda em Navalacruz, a cidade do atleta. "Tantas e tantas lembranças ... É preciso percorrer a cidade antes de ir para casa. Não pisar esta cidade no Natal é sentir que não chegou. Até breve" escreveu também Iker nas redes sociais.





Iker Casillas e Sara Carbonero já estão de regresso a Portugal, após a visita a Espanha. Sara assinalou o momento. "De volta a casa e fim de festas", escreveu Sara no Instagram.







Recorde-se que Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio, que ditou o seu adeus aos relvados, e que foram semanas depois, em maio de 2019, que Sara Carbonero revelou que estava a lutar contra um cancro nos ovários.



Durante o tratamento, Sara Carbonero chegou mesmo a



Depois de ter travado uma luta contra um cancro nos ovários em maio do ano passado, Sara Carbonero está a tentar regressar aos poucos à vida normal e foi vista num evento público.A jornalista espanhola terminou recentemente, em outubro de 2019, os tratamentos de quimioterapia. Agora, ao lado do companheiro, o ex-guarda redes do FC Porto Iker Casillas, esteve a assistir a um evento do Dia dos Reis (6 de janeiro) na Plaza Mayor, em Madrid, onde esperaram a chegada dos Reis Magos., escreveu Iker nas redes sociais na legenda de uma fotografia onde surge Sara Carbonero e os dois filhos.Na imagem, é visível que Sara ainda usa peruca, fruto dos tratamentos de quimioterapia, mas se mantém sorridente e otimista perante as novas perspetivas, depois de ter terminado os tratamentos e vencido a mais dura batalha da sua vida.Esta aparição aconteceu após Iker Casillas e Sara Carbonero desfrutarem da véspera de natal