Sara Carbonero recebe amor de crianças que lutam contra o cancro em campanha solidária

Mulher do guarda-redes Iker Casillas sofre cancro dos ovários.

Sara Carbonero, de 35 anos, participou numa campanha solidária da Fundação Juegaterapia e teve oportunidade de conhecer duas crianças que também lutam contra o cancro. Uma experiência que partilhou nas redes sociais e que descreveu como "uma injeção de energia positiva"."Não sei qual dos três estava mais nervoso. Conhecer a Zoe, o Sergio e os pais foi um grande presente", começou por escrever na legenda da foto em que aparece com os novos amigos. "Devemos aprender muito com estas crianças. São um exemplo de força e otimismo com estes sorrisos que iluminam tudo. Obrigada aos dois pequenos anjos, pela lição de vida", acrescentou.Depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro nos ovários, a mulher de Iker Casillas participou na campanha Juegaterapia e criou um boneco para angariar fundos que financiam investigações nesta área.