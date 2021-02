Sara Carbonero recorda o momento em que lhe contaram que Iker Casillas tinha sofrido um enfarte: "Disseram-me: fica calma"

Em 'Hanging the wings', um documentário cadeia

Movistar

Ele não me respondeu e foi estranho porque o Sandro responde-me sempre", recordou emocionada.



Sara só conseguiu ficar em paz, horas mais tarde, após uma conversa telefónica com Casillas. "A voz dele estava fraca, mas acalmou-me", completou.





Y de repente, suena el teléfono: "A @IkerCasillas le ha dado un infarto".

El recuerdo de Sara Carbonero en #ColgarLasAlas pic.twitter.com/7tCt0rodnk — Movistar+ (@MovistarPlus) November 27, 2020







O novo susto coincidiu com a transmissão de um programa especial dedicado ao ex-guarda redes do F.C Porto.televisiva espanhola, Carbonero falou pela primeira vez sobre o enfarte do miocárdio que o marido sofreu em 2019.A preocupação abalou o coração da espanhola que fez uma chamada de urgência Sandro Pereira, chefe de segurança do F.C Porto, mas sem sucesso. O silêncio deixou-a ainda mais perturbada.Recorde-se, o casal volta a sofrer por motivos de saúde. Desta vez, devido à luta da antiga estrela da TV espanhola contra um tumor nos ovários. A família e os amigos mais íntimos têm sido um apoio fundamental nesta fase mais delicada.