Sara Carbonero regressa ao Porto para celebrações do São João

A travar uma batalha contra um cancro nos ovários, Sara Carbonero, de 35 anos, não deixa de fazer a sua rotina e mostrar o seu lado mais divertido. A jornalista regressou ao Porto para as celebrações do São João, que acontecem a 24 de junho.



A mulher de Iker Casillas divulgou uma fotografia nas redes sociais na Foz do Porto, onde exibe um sorriso rasgado.







Os admiradores da bela espanhola desdobram-se em comentários a felicitar a sua garra. Os amigos mais chegados fizeram questão de desejar-lhe dias felizes na Invicta.



Sara Carbonero, recorde-se, iniciou recentemente os tratamentos para combater o tumor diagonisticado no final de maio, duas semanas após o enfarte de miocárdio que Casillas sofreu durante um treino do F.C. Porto.