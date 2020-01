Sara Carbonero regressa às rotinas

Sara Carbonero

04 jan 2020 • 20:51

Carolina Cunha

Dois meses depois de ter terminado os tratamentos de quimioterapia, Sara Carbonero, de 35 anos, regressa às suas rotinas familiares, no Porto., Martim, de cinco anos, e Lucas , de dois, faz questão de ir buscar as crianças ao colégio luso-inglês, na zona da Foz, do Porto, uma tarefa desempenhada por Iker Casillas durante o seu período doloroso de tratamentos.A recuperar do cancro dos ovários, a mulher de Iker Casillas tem encontrado na família o seu principal apoio e tem aproveitado a companhia dos filhos, ao longo do período de reabilitação.Casillas e Sara consideram a cidade Invicta o local ideal para viver em família e as crianças mostram-se cada vez mais integradas.