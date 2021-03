Sara Carbonero revela como está a lidar com o divórcio de Iker Casillas

Casillas tem procurado conforto e apoio nos braços de uma nova amiga, a cantora Sara Denez. Segundo a revista espanhola 'Semana', a cantora e Casillas estiveram juntos na zona da Andaluzia na passada semana. Quando se soube da separação de Casillas e Sara Carbonero, os dois estavam juntos em Sevilha.



a nova amiga de Iker utilizou as redes sociais para desmentir os rumores e até partilhou uma imagem ao lado do seu namorado. O afastamento entre Sara Carbonero e Iker Casillas começou a partir de 2019, depois do enfarte do antigo guarda-redes e do diagnóstico de cancro nos ovários de Sara. O ex-atleta chegou a assumir culpas, numa entrevista intimista no ano passado. "Não estive com a Sara tanto quanto devia", disse, assumindo que as doenças que enfrentaram "abalaram as fundações" do casamento.