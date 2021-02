, no entanto, de acordo com a publicação, está a recuperar bem.Iker Casillas, que no passado chegou a admitar que nem sempre acompanhou a mulher como devia , tem estado agora sempre ao seu lado.Sara Carbonero terminou os tratamentos contra o cancro em novembro de 2019. Um ano depois de ter sabido do diagnóstico, em maio de 2020, surgiu pela primeira vez com o cabelo curto.