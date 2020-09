Sara Carbonero segue novo rumo após 'deslize' assumido por Casillas

Os problemas de saúde do último ano - o enfarte do miocárdio sofrido por Iker Casillas e o diagnóstico de cancro nos ovários a Sara Carbonero - estão finalmente ultrapassados e a jornalista está a encarar a mudança para Madrid, Espanha, como uma oportunidade para traçar um novo rumo.O atual estado de espírito da mulher do ex-guarda-redes do FC Porto é feliz. ", escreveu Sara nas redes sociais, dando a entender que está focada em dar nova oportunidade ao companheiro.Em abril passado, Casillas comprou um apartamento completamente renovado com 300 metros quadrados no centro da capital espanhola, por três milhões de euros.A mansão do casal em La Finca está por arrendar.O novo imóvel está registado em nome do atleta, o que fez aumentar os rumores de que a relação com Sara estava a atravessar um mau momento, mas a polémica já foi esclarecida pelo antigo craque.Em entrevista, Iker Casillas assumiu recentemente que nem sempre acompanhou Sara como devido., reconheceu, sublinhando, que não amparou a amada num período conturbado da sua vida, a morte do avô.As afirmações frias preocuparam os fãs, que temem que o futuro do casal esteja em risco.