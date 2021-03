Sara Carbonero sem perdão para falhas de Iker

01:30

Vânia Nunes

Sara Carbonero, de 37 anos, e Iker Casillas, de 39, colocaram um ponto final nos rumores de separação e confirmaram que já seguiram vidas opostas. A relação, que começou no Mundial de 2010, não resistiu às dificuldades dos últimos anos, a maioria relacionada com problemas de saúde, tanto da jornalista, como do antigo jogador do FC Porto.









O afastamento começou a partir de 2019, depois do enfarte de Casillas e do diagnóstico de cancro nos ovários de Sara. O ex-atleta chegou a assumir culpas, numa entrevista intimista no ano passado. “Não estive com a Sara tanto quanto devia”, disse, assumindo que as doenças que enfrentaram “abalaram as fundações” do casamento.

“ O nosso amor como casal segue caminhos diferentes, mas não distantes, pois continuaremos juntos na maravilhosa tarefa de ser pais dedicados como temos feito até agora. É uma decisão muito cuidadosa e que tomamos de comum acordo”, anunciaram agora.





Património



De acordo com a imprensa espanhola, o antigo casal não tinha contas, nem propriedades em comum. Casillas tem um património de cerca de 350 milhões de euros, entre bens, imóveis e empresas, sendo que quatro delas geram cerca de 25 milhões de euros por ano. Já a jornalista detém a empresa Recuerdos de Sudáfrica S.L., fundada em 2010 depois de ter estado no Mundial da África do Sul, e a Slow Love, criada em 2015. Além disso, tem três propriedades, na sua terra natal, em Toledo.