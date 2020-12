Sara Carbonero sobre a luta contra o cancro: "Somos mais fortes do que pensamos"

Após quatro anos a viver em Portugal, Sara Carbonero está de volta a Madrid, Espanha, e está prestes a retomar as suas rotinas profissionais. De volta ao seu país de origem, a mulher de Iker Casillas está radiante com o novo projecto na rádio, uma paixão antiga da qual está afastada há cerca de 15 anos., disse Sara que conta que a rádio lhe parece "um lugar mágico".Aos 36 anos, depois de ter vencido um cancro no ovário e de ter sofrido várias mudanças na sua vida, Sara Carbonero mostra-se uma mulher mais confiante. Apesar das memórias de sofrimento com os tratamentos contra o cancro, a mulher do ex-jogador do FC Porto não vive em sobressalto e garante que tenta levar a vida com mais "leveza".", disse em entrevista.Um etapa da sua vida já superada, que trouxe grandes aprendizagens a toda a família. "É uma outra etapa, temos de aprender a conviver com o que existe, sem medo, e aprendi que somos todos mais fortes do que pensamos", disse.Ao longo desta fase, Sara contou com o apoio incondicional do marido e dois dois filhos. O cancro da jornalista coincidiu com o enfarte do miocárdio que Casillas sofreu e ditou o seu afastamento dos relvados. Uma fase dolorosa que o casal ultrapassou com união.