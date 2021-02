Sara Carbonero tem alta hospitalar após complicações com cancro nos ovários

Sara Carbonero acenou aos jornalistas à saída do hospital, em Madrid

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Sara Carbonero abandonou esta sexta-feira, perto do meio-dia, a clínica Universidade de Navarra, em Madrid, Espanha, na companhia do marido, Iker Casillas.A jornalista de 37 anos tinha dado entrada naquela unidade no passado dia 5, devido a complicações relacionadas com o cancro nos ovários que lhe foi diagnosticado em maio de 2019. Foi operada de urgência e, de acordo com a imprensa espanhola, a recuperação está a "correr bem" e Sara está bastante "otimista".À saída do hospital, a jornalista surgiu sorridente e tranquila e acenou aos repórteres presentes no local, através da janela do carro conduzido pelo antigo guarda-redes do FC Porto.Sara irá agora continuar a sua recuperação em casa com a família, numa altura em que a relação com Casillas parece mais sólida do que nunca.Recorde-se que no ano passado surgiram rumores de uma crise na relação depois de o ex-atleta ter admitido publicamente que não tinha acompanhado a mulher como devia durante a fase de tratamentos.