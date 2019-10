Sara Carbonero vence primeira batalha contra o cancro

12:36

Sara Carbonero voltou a ter razões para celebrar. A jornalista espanhola, que luta contra um cancro nos ovários, parece ter vencido uma batalha, tendo recebido boas notícias sobre a sua recuperação.Nas redes sociais, a mulher de Iker Casillas partilhou a mensagem de um cartão que recebeu, juntamente com um ramo de flores, da melhor amiga, Isabel Jiménez. "", pode ler-se.Também o ex guarda-redes do FC Porto assinalou nas redes sociais o momento feliz vivido pela família. "". Sara Carbonero reagiu à publicações com corações e trevos de quatro folhas.Sara Carbonero foi operada no dia 21 de maio e desde então tem sido submetida a vários tratamentos para combater a doença.