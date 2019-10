Sara Carreira deixa fãs preocupados

13:50

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sara Carreira (@saracarreiraoficial) a 7 de Out, 2019 às 11:42 PDT

Sara Carreira era uma utilizadora assídua do Instagram, onde através da rede social mostrava aos seguidores momentos do seu dia-a-dia. Mas, isso tudo mudou e a jovem, que completa 20 anos a 21 de outubro, apagou todas as fotografias. Os visuais, as imagens em família e dos concertos deram lugar a uma imagem de si a chorar.A estratégia aconteceu no dia 7 de outubro, e quase dez dias depois, a filha mais nova de Tony continua sem dar explicações. Apesar de haver fãs preocupados com o que aconteceu com Sara Carreira, outros consideram que é uma estratégia de marketing para o lançamento do seu primeiro álbum.