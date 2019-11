Sara Carreira desabafa sobre a separação dos pais: "Sofri muito"

Sara Carreira

12:37

A filha de Tony Carreira abriu o coração em conversa com Tânia Ribas de Oliveira, no programa 'A Nossa Tarde', na RTP, sobre a separação dos pais.



São estas memórias da vida da jovem cantora de 20 anos que relembra com sofrimento. "Sofri muito com a separação dos meus pais. Acho que qualquer criança, ainda por cima eu era a mais nova, sofre", admitiu, sem conter a emoção. Apesar de guardar mágoa do que aconteceu, a filha de Tony Carreira e Fernanda Antunes não poupa os elogios aos progenitores: "Acho que os meus pais foram incríveis connosco e sempre nos ajudaram a lidar da melhor maneira. Sempre nos ajudámos todos uns aos outros e agora já estou bem. Estamos todos bem e isso é que importa".



Com saudades dos momentos em família, a irmã de Mickael Carreira e David Carreira relembrou uma viagem especial, quando todos juntos viajaram para Cabo Verde. "Foi uma das viagens da minha vida. É das memórias que tenho da minha família completa, todos juntos. Aquelas viagens de família marcaram-me", revela.



Sara Carreira acabou por não conter as lágrimas durante a conversa emotiva.



Recorde-se que Tony Carreira e Fernanda Antunes separaram-se em 2014, apesar de terem assinado o divórcio apenas cinco anos depois, no dia 2 de agosto deste ano.