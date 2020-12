Sara Carreira

Sara Carreira completou 21 anos a 21 de outubro, no entanto, só na sexta-feira, dia 4 de dezembro, véspera da sua morte é que comemorou a data.

Uma das melhores amigas da filha de Tony Carreira, Bárbara Bandeira, partilhou imagens da pequena festa, que decorreu num restaurante em Lisboa.

No vídeo, Sara surge radiante no momento de soprar as velas. Na legenda, Bárbara Bandeira escreveu: "Comemora o aniversário não sei quanto tempo depois".

Sara Carreira festeja aniversário com amigos