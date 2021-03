Sara Carreira homenageada durante a grande final de 'A Máscara'

"Só o talento foi sempre impossível de esconder. Sara Carreira, para sempre a nossa Pantera… Nunca te esqueceremos", conclui a voz-off.



Recentemente, David Carreira e a namorada, Carolina Carvalho, decidiram fazer uma tatuagem em jeito de tributo à jovem artista. À semelhança do que Mickael já tinha feito, o casal desenhou no braço uma asa de anjo, imitando a tatuagem que Sara tinha mandado fazer para homenagear o pai. "Fiz [a tatuagem] para o meu pai por causa da música ‘Hoje Menina Amanhã Mulher’. Há uma parte da música em que ele diz um ‘anjinho’ e foi por isso", explicou a jovem nas redes sociais, na altura da intervenção.

Três meses após a sua morte,não foi esquecida pelo programa da SIC, 'A Máscara', onde chegou a participar na primeira edição, vestindo a pele da 'pantera'. Na grande final da segunda temporada do programa, a jovem, que morreu no passado mês de dezembro num acidente de viação, na A1, em Santarém, teve direito a uma sentida homenagem., pode ouvir-se no voz-off de um vídeo que mostra