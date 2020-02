Sara e Casillas preparam regresso a Madrid

Ao fim de cinco anos, a aventura de Iker Casillas e Sara Carbonero em Portugal está prestes a terminar. O casal, que foi recebido de forma calorosa na cidade Invicta, prepara o seu regresso a Madrid depois de o antigo guarda-redes do FC Porto ter anunciado uma mudança na sua carreira após ter sofrido um enfarte do miocárdio, em maio de 2019.Recentemente, o ex-jogador oficializou a sua candidatura à presidência da Federação Espanhola de Futebol, o que implica que terá de passar mais tempo no país vizinho. "Sim, vou candidatar-me à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol quando se convocarem eleições. Juntos vamos pôr a nossa federação à altura do melhor futebol do Mundo: o de Espanha", anunciou Iker Casilas através das redes sociais.A acompanhar o craque no seu regresso a Espanha está a mulher, Sara Carbonero, e os dois filhos do casal - Martín, de seis anos, e Lucas, de três. Depois de ter terminado os tratamentos de quimioterapia, para combater um cancro nos ovários, em outubro do ano passado, Sara está decidida a voltar ao trabalho enquanto jornalista e à sua vida vida pública e este será o momento ideal para o fazer, regressando ao seu país.Face a todas a mudanças na vida da família, o casal tem agendado o regresso à capital espanhola no final do ano letivo, para que as crianças não sejam obrigadas a comprometer a sua vida escolar. Além disso, Iker Casillas, que ainda integra a estrutura do FC Porto, termina o vínculo contratual com os azuis-e-brancos no final da época 2019/2020.Recorde-se que, ao longo dos últimos anos, a jornalista e o ex-internacional espanhol sempre se mostraram satisfeitos com a vida no Porto, uma cidade onde dizem ter passado "momentos muito felizes". Ao longo da estadia, a família foi desde sempre muito acarinhada pelo público português.Casillas estava de costas voltadas com os pais há cerca de dez anos devido a problemas financeiros. Perante o susto vivido com o enfarte, José Luis e María del Carmen viajaram de imediato para Portugal para acompanhar o filho. Sara Carbonero é apontada como a responsável da reconciliação da família, que ultrapassou em definitivo os problemas do passado.Foi o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, quem confirmou recentemente o final da carreira do jogador espanhol.Na Invicta, a família optou por um apartamento numa zona nobre da cidade, localizado na Foz, com uma vista privilegiada sobre o rio Douro.O casal afirma que o Porto se tornou um local especial nas suas vidas e promete guardar boas recordações da passagem por Portugal.