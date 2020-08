Sara e Iker enfrentam rumores de separação

Iker Casillas e Sara Carbonero

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Após ter assumido que o último ano foi particularmente difícil em termos pessoais devido ao enfarte que sofreu e à doença da mulher, Iker Casillas enfrenta agora rumores de separação.

De acordo com a imprensa espanhola, a relação do antigo guarda-redes do FC Porto e de Sara Carbonero saiu abalada com tantos problemas e chegou a falar-se numa crise grave entre os dois. Os rumores adensam-se agora, uma vez que Iker adquiriu uma nova casa, numa das zonas mais caras de Madrid, sozinho. Segundo a revista ‘Diez Minutos’, o nome da jornalista não consta na escritura do imóvel, avaliado em três milhões de euros.

Recentemente, o ex-jogador dos azuis-e-brancos admitiu à revista espanhola ‘Semana’ que não acompanhou a mulher como deveria na altura em que lhe foi diagnosticado um cancro num ovário. "Não estive com a Sara tanto quanto devia."

Entretanto, o casal, que viveu os últimos cinco anos no Porto, estará de regresso a Madrid com os filhos, Lucas e Martín.