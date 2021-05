Sara e Pedro festejam primeiro bebé: "É um Teixeirinha! Eu queria muito"

Em conversa com Cristina Ferreira, o ator mostrou-se feliz por vir a ser pai de um menino.afirmou à amiga.Radiante com a chegada do bebé à família, Sara Matos recordou, numa entrevista, que os primeiros meses foram "custosos"., contou a Catarina Miranda, no podcast ‘Só Mais 5 Minutos’.O menino já dá pontapés, sensação que a amada de Pedro Teixeira confessou ser entusiasmante. "Às vezes, sentes umas pontadinhas e uns pequenos desconfortos, mas que sabem bem".A atriz revelou, na mesma entrevista, que tem feito um diário onde vai anotando aspetos da gravidez e todos os meses tira uma fotografia para ver evolução da barriga. Sobre a vida com Pedro Teixeira, Sara afirmou: "Sinto-o feliz".