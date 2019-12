Sara e o início do amor com Pedro Teixeira: "Fui ensinada a não julgar"

"Fui ensinada a não julgar. A imprensa faz parte do percurso artístico, é muito intrusiva e há-de ser mais. Em situações mais incómodas que todos temos. Não tenho problema em falar sobre isso. A vida é isto. O facto de ter os pés bem assentes na terra deve-se aos meus pais. Foram sendo situações chatas, mas também bonitas."Embora não tenha referido nenhum episódio em específico, a interprete de Elsa em 'Terra Brava', da SIC, mostra-se resolvida com a exposição mediática de que é alvo."Nós [eu o Pedro] somos tão amados pelos nossos. Realmente estamos bem. Acho sinceramente tem tudo a ver com a forma como somos educados. Os meus pais sempre me disseram que não podia agradar a toda a gente.As pessoas que não se identificam connosco também têm a sua história. Nós nunca sabemos a história da outra pessoa. Estou em paz com isso", completou.Durante a conversa com a apresentadora, Sara foi surpreendida pelas amigas Raquel Tavares, Joana Castro e Joana Jorge.