Sara Matos aparece com novo visual na gala dos Globos de Ouro Concorrência marcou presença, como foi o caso de Goucha e Rui Oliveira.

Sara Matos

Foto: DR

01:30

Sara Matos, de 33 anos, foi uma das grandes surpresas da gala dos Globos de Ouro, da SIC, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, ao surgir ontem com um novo visual. A ex-companheira de Pedro Teixeira – de quem tem um filho, Manuel, de dois anos –, destacou-se pela excelente forma física e por apresentar um penteado renovado, optando por cortar bastante o cabelo. Até ao fecho desta edição, ainda não eram conhecidos os vencedores desta edição dos Globos de Ouro, mas as principais caras do canal de Paço de Arcos apareceram em peso. E não foram os únicos. Outro dos destaques foi o casal Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira, apresentadores da TVI e CMTV, respetivamente.

