Sara Matos arrasa em cenas escaldantes na novela ‘Sangue Oculto’ Vilã Júlia usa poder de sedução para levar a cabo plano diabólico.

01:30

Sara Matos tem surpreendido tudo e todos na novela ‘Sangue Oculto’, da SIC, que estreou em outubro do ano passado. Para além do desafio de interpretar as trigémeas Carolina, Benedita e Júlia, separadas à nascença, todas elas muito distintas e com personalidades muito próprias, a atriz de 32 anos também teve de interpretar cenas ousadas que poderão ser vistas muito em breve no ecrã. Nelas, Júlia, a gémea mais provocante e atrevida das três - um papel que tem obrigado Sara Matos a sair da sua zona de conforto - decide seduzir Nelson (João Jesus), a única pessoa que poderá ajudá-la a acabar com os pais adotivos.

