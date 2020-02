Sara Matos de férias com festa especial

A intérprete de Elsa Santinho em ‘Terra Brava’ viajou até à madeira com Filipa Areosa e celebrou cinco anos de namoro com Pedro Teixeira.

08 fev 2020 • 16:25

André Filipe Oliveira

A viver uma fase pródiga da vida profissional, Sara Matos conseguiu finalmente um tempo para descansar. Mal soube das folgas antecipadas da ficção, a atriz marcou viagem com a amiga de longa data Filipa Areosa até à Madeira.As duas aproveitaram o bom tempo do arquipélago para passarem pelo areal e tomar banhos de sol... A viagem renovadora aconteceu antes de festejar uma data especial. Sara e Pedro Teixeira completaram cinco anos de namoro.Os dois apaixonados reuniram-se para um fim de semana romântico na capital, devido às gravações dos projetos em que estão inseridos: as novelas ‘Terra Brava’, da SIC, e ‘Quer o Destino’, da TVI.O sucesso de Sara Matos na trama do terceiro canal vai saltar para os palcos. A atriz vai fazer uma digressão pelo País para promover as canções interpretadas por Elsa Santinho - ‘Ai o meu Canário’ e ‘Ui, ui na Sacristia’. A atriz fecha-se em copas, mas promete novidades. "É uma surpresa, ainda não posso falar", disse apenas. Ao que tudo indica, estará ao lado de Luciana Abreu.